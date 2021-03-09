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Фото из Сибири: первоклашка ползет в школу по сугробам

По инф. rosbalt.ru   
09 Марта 2021 г.
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Россиян шокировали фотографии с учеником 1-го класса, который, чтобы добраться до школы, ползет прямо по сугробам. Изо дня в день малолетний ребенок преодолевает так несколько километров. Мальчик живет в Омской области, его мать жалуется, что инстанции ничего не делают, чтобы ненормальная ситуация изменилась.

В Омской области ради учебы не только студент залезает на березу — первоклассник вынужден ползти в школу по сугробам

В воскресенье, 7 марта, стало известно, что проверку в связи с появлением резонасных снимков проведут в Следственном комитете. Планируется выяснить, почему чиновники не следят за тем, чтобы территории были убраны от снега. «Будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), действиям (бездействию) должностных лиц администрации Омского района», — пообещало ведомство.

Отмечается, что второй сын жительницы села Красная Горка таким же образом ползет в детсад в Усть-Заостровку, до которого 3,5 км в одну сторону.

Альтернативы у маленьких сельчан нет: можно идти вдоль автодороги, но это дольше и к тому же опасно.

Школа, в которой учится первоклассник, не располагает автобусом — и это тоже повод для вмешательства СК.

Получается, что власть просто-напросто ставит людей в безвыходное положение: конечно же, идти вдоль дороги небезопасно, но для того ведь и нужны чиновники, что бы оптимальное решение выработать. Понятно, что очищать поле от снега - это весьма сомнительная задача, но обеспечить детей школьным автобусом точно ведь можно. Теперь в этой истории будут разбираться следователи, и хорошо, что она получила огласку в наш век Интернета.

По инф. rosbalt.ru

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