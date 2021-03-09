Фото из Сибири: первоклашка ползет в школу по сугробам

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Россиян шокировали фотографии с учеником 1-го класса, который, чтобы добраться до школы, ползет прямо по сугробам. Изо дня в день малолетний ребенок преодолевает так несколько километров. Мальчик живет в Омской области, его мать жалуется, что инстанции ничего не делают, чтобы ненормальная ситуация изменилась.
В воскресенье, 7 марта, стало известно, что проверку в связи с появлением резонасных снимков проведут в Следственном комитете. Планируется выяснить, почему чиновники не следят за тем, чтобы территории были убраны от снега. «Будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), действиям (бездействию) должностных лиц администрации Омского района», — пообещало ведомство.
Отмечается, что второй сын жительницы села Красная Горка таким же образом ползет в детсад в Усть-Заостровку, до которого 3,5 км в одну сторону.
Альтернативы у маленьких сельчан нет: можно идти вдоль автодороги, но это дольше и к тому же опасно.
Школа, в которой учится первоклассник, не располагает автобусом — и это тоже повод для вмешательства СК.
Получается, что власть просто-напросто ставит людей в безвыходное положение: конечно же, идти вдоль дороги небезопасно, но для того ведь и нужны чиновники, что бы оптимальное решение выработать. Понятно, что очищать поле от снега - это весьма сомнительная задача, но обеспечить детей школьным автобусом точно ведь можно. Теперь в этой истории будут разбираться следователи, и хорошо, что она получила огласку в наш век Интернета.
Открывая очередную биографическую книгу, будьте готовы столкнуться лицом к лицу с великим человеком, жизнь которого полна невообразимых взлётов, фантастических историй и неумолимых принципов. Этому и посвящены сегодняшние экземпляры: вы узнаете о философии раннего Пастернака, посмотрите на новаторские стратегии Илона Маска и услышите истории женщин, бросивших вызов патриархальному обществу.
Россиян шокировали фотографии с учеником 1-го класса, который, чтобы добраться до школы, ползет прямо по сугробам. Изо дня в день малолетний ребенок преодолевает так несколько километров. Мальчик живет в Омской области, его мать жалуется, что инстанции ничего не делают, чтобы ненормальная ситуация изменилась.
Королева Великобритании Елизавета II не стала подписывать подготовленное пресс-службой королевской семьи заявление по поводу интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский градоначальник?
Полиция не нашла ничего запретного в «протестной акции снеговиков», которую устроила жительница деревни в Архангельской области. Снеговики держали в руках плакаты «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено».
Власти всерьез решили перетрясти среднее профессиональное образование, и этой инициативе, в общем-то, можно поаплодировать. Почему? Просто наши внуки часто после девятого класса уходят именно в колледжи. И сталкиваются с тем, что учат там нередко по старинке. И не всегда востребованным вещам.
Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике выбор певицы Manizha для представления России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». По его словам, в очередной раз на конкурс едет исполнитель, творчество которого и в России никому не интересно.
Давным давно стало понятно, что состояние лесной отрасли в России — тревожное. Когда-то по лесам ходили егери, а о черных лесорубах и слышно не было. Сейчас же повсюду — сплошные неконтролируемые рубки и следом — поджоги. Бизнесмены хотят обогатиться, заинтересованные чиновники — с ними заодно. А это далеко не все проблемы, например, в лесах и мусора ого-го!
Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как накопить на безбедную старость. По его словам, россиянам следует пойти по пути Европы, где давно сформировалась культура личного инвестирования.
Человек необыкновенной яркости, таланта, не только литературного, но и человеческого, Валентин Курбатов был настоящим украшением всех Яснополянских встреч. Он был постоянным участником поэтических фестивалей в Михайловском. И он сам был словно озарен внутренним светом Пушкина и Толстого.
Дочь бизнесмена Александра Садриева, которого расстреляли 14 марта 1997 года в подъезде своего дома в Великом Новгороде, дослужилась до полковника Следственного комитета и спустя 23 года нашла убийц своего отца.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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