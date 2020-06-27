Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн годового дохода), второе место досталось певице Ольге Бузовой ($2,7 млн), третье – певцу Егору Криду ($6,9 млн).

Хабиб Нурмагомедов и Ольга Бузова

Также в список попали хоккеист Александр Овечкин ($15,1 млн), телеведущая Ксения Собчак ($4,7 млн), Тимати ($5,1), исполнители Дима Билан ($6,8 млн) и Баста ($6,6), а также телеведущая Настя Ивлеева ($1,5 млн), модель Ирина Шейк ($4,5 млн), группа Little Big ($1) и рэпер Моргенштерн ($1,5).

Forbes составлял рейтинг на основе двух критериев: годового дохода звезд и их популярности, которую определяли по количеству запросов в поисковиках, упоминаний в СМИ и соцсетях. Также учитывалось число подписчиков в Instagram и YouTube. В частности, Бузова заработала за год меньше денег, чем большая часть участников рейтинга − второе место она получила благодаря популярности.

11 участников прошлогоднего рейтинга в новый список 2020 года не попали. Рэперы Oxxxymiron, Face и Feduk, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Kate Clapp и Макс +100500 выбыли из-за того, что за год заработали меньше чем по $1 млн. Доходы фигуристки Евгении Медведевой, футболиста Игоря Акинфеева и хоккеиста Никиты Кучерова превысили $1 млн, но у спортсменов было недостаточно баллов популярности.

Исследование Forbes намекает нам на то, что не только Америка, но и Россия богата талантами, которые могут прославиться на весь мир. Да и в целом образ старика-капиталиста, который успел накопить огромное состояние за свою долгую жизнь, уходит в прошлое. Миллионеры (особенно в США, вспомнить только основателя cоциальной сети Facebook Марка Цукерберга) с каждым годом становятся всё моложе, а богатство уходит в руки молодых и успешных, которые легко завоевывают сердца все новых и новых поклонников. Важно и то, что современный рынок создал крайне удачные условия для скоростного обогащения.

Polit.ru

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