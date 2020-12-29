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Филипп Коркоров перевоплотился в беззубого отца-алкоголика
|По инф. rosbalt.ru
|29 Декабря 2020 г.
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Российский поп-певец Филипп Киркоров появился в клипе Ольги Бузовой и Давида Манукяна в образе отца-алкоголика певицы. Предновогодний ролик появился в Инстаграме певца.
— Такие маскарадные костюмы и маски примеряю к Новому году! Какой год, такая «маска»! — написал Киркоров.
Он заверил фанатов, что ролик получился смешным.
В клипе в роли жены Киркорова также снялась Яна Рудковская. «Супруги» исполняли зажигательные танцы и даже поцеловались.
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