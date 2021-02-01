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Февраль отличится самой длинной рабочей неделей в году
По инф. Российской газеты   
01 Февраля 2021 г.
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На предпоследней неделе февраля россияне будут работать шесть дней подряд. А на последней неделе — только три. Об этом напомнили в Роструде.

Февраль отличится самой длинной рабочей неделей в году

День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Трехдневные выходные стали возможны благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя.

Уже в марте Международный женский день сократит рабочую неделю до 4 дней — с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.

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