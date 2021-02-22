Евгений Плющенко показал поклонникам младшего сына

Тема коронавируса не сходит ни с мировой, ни с российской повестки. И людям хотелось бы знать правду и получить пояснения в цифрах. Статистика, конечно есть, но можно ли её без оглядки воспринимать? А вот тут сомневаешься, потому что, например, почти 60% российских врачей не доверяют официальным цифрам по коронавирусу. Не забыта в обществе и нашумевшая история с увольнением Росстатом демографа Алексея Ракши, который говорил о смертности от коронавируса и ее несоответствии официальным данным. Что влияет на вывод в свет таких статистических выкладок? Лукавство и угода чьим-либо интересам, другие причины? Правду, скорее всего, нам не дано будет узнать.