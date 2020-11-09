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Евгений Петросян возмущён тем, как «мусолят» его личную жизнь
По инф. rosbalt.ru   
09 Ноября 2020 г.
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Юморист Евгений Петросян раскритиковал стремления недоброжелателей устроить разлад в его семье после появления ребенка от молодой супруги.

Евгений Петросян возмущён тем, как «мусолят» его личную жизнь


Тема о том, как 75-летний артист стал отцом в столь преклонном возрасте, не дает покоя злопыхателям. В интернете ходили слухи, что отцом ребенка 30-летней Татьяны Брухуновой является не Петросян.

Сам он дал понять, что никто не сможет заставить его сомневаться в верности молодой жены.

— Бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь…, — написал юморист в соцсети.

По его словам, сейчас он продолжает работать «во имя радости людей, хорошего настроения, во имя… улыбок».

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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