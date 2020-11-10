Евгеника 21 века: «плохим» матерям не дадут шанса завести детей

В Нидерландах обсуждают законопроект о принудительной стерилизации «плохих» матерей. (Человечно ли это? Как сказать... с одной стороны нет. С другой так хотя бы точно можно бороться с проблемой брошенных и больных детей. - прим. МГ.)

С инициативой выступила организация «Постоянный комитет по принудительной контрацепции».

«Стерилизовать» предлагается женщин с судимостью за жестокое обращение с детьми и за проблемы с наркотиками, а также женщин с психическими расстройствами и умственной отсталостью. Кроме того, в списке — женщины с гепатитом С и В и ВИЧ-инфицированные.

Данный законопроект в скором времени будет рассматриваться в парламенте.

Подобная практика уже существует в Польше, где с 2010 года осужденные за преступления сексуального характера подвергаются химической стерилизации, а также в Чехии.

Отметим, Римский статут, учрежденный Международным уголовным судом, признает массовую и систематическую принудительную стерилизацию преступлением против человечности.

Стамбульская конвенция также запрещает принудительную стерилизацию в большинстве европейских стран.

Напомним, что евгеника - это "наука" об "улучшении человеческой природы", рассматривающая представителей рода человеческого просто как биологические объекты - подобно тому, как это делают селекционеры применительно к собакам, лошадям, коровам. С точки зрения "чистой науки" в евгенике, конечно, есть объективно здравое зерно: действительно, те или иные признаки передаются по наследству... Иное дело, что став социальной практикой - такое "учение" приводило к уничтожению целых "выпадающих из кондиции" рас (с точки зрения господствующих на данный момент представлений, естественно). Так был, среди прочего, обоснован Холокост - уничтожение евреев нацистской Германией. И, естественно, такие идеи давно признаны аморальными во всех цивилизованных странах.

Как к этому относиться? Сказать сложно, у каждого тут будет свое мнение. Дело в том, что человек не бывает плохим всегда, зачастую материнство заставляет женщин изменить взгляд на мир, стать лучше и правильнее. Это что касается тех, кто имеет грешки за душой. А что касается женщин с гепатитами B и C, а также ВИЧ-инфекцией , то это не смертельный приговор и эти женщины вполне могут родить здоровых детей...

По инф. rosbalt.ru

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