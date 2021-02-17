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Это школа или боксерский ринг? Десятиклассник сломал нос учительнице

По инф. rosbalt.ru   
17 Февраля 2021 г.
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Вопиющий случай произошел в одной из школ Якутии — ученик ударил учительницу в лицо. При этом разница в возрасте между ними была не так уж и велика, но, тем не менее, поднимать руку на педагога, хотя бы и молодого — это из рук вон...

В Якутии десятиклассник сломал нос учительнице

По данным республиканского МВД, между учащимся и 30-летней учительницей произошел конфликт в Урасалахской средней школе. Десятиклассник ударил учительницу в лицо, в результате педагог обратилась в больницу с подозрением на перелом носа.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства об образовании, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

Увы, подростки и молодежь частенько фигурируют в нашей хроник происшествий. И преступления против старших и пожилых людей - не редкость. Сказывается и ожесточение нравов, и потеря моральных связей между поколениями - да и нервишки у людей шалят (это касается людей всех возрастов, прямо скажем)...

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По инф. rosbalt.ru

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