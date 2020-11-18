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«Это не ковид»: выяснилась причина госпитализации Аскольда Запашного
|По инф. rosbalt.ru
|18 Ноября 2020 г.
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Причиной госпитализации художественного руководителя Большого московского цирка Аскольда Запашного стало резкое падение давления. Об этом сообщили СМИ в пресс-службе цирка.
— Аскольд Вальтерович попал в больницу, так как вчера вечером резко упало давление. Он в сознании. Это не COVID-19, — отмечается в сообщении.
В пресс-службе цирка добавили, что Запашный надеется в субботу выйти к зрителям. Сейчас же он находится в московской Первой Градской больнице.
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