«Это не ковид»: выяснилась причина госпитализации Аскольда Запашного

Причиной госпитализации художественного руководителя Большого московского цирка Аскольда Запашного стало резкое падение давления. Об этом сообщили СМИ в пресс-службе цирка.

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— Аскольд Вальтерович попал в больницу, так как вчера вечером резко упало давление. Он в сознании. Это не COVID-19, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе цирка добавили, что Запашный надеется в субботу выйти к зрителям. Сейчас же он находится в московской Первой Градской больнице.

По инф. rosbalt.ru

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