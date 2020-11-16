Это интересно: В итальянском доме престарелых открыли «зал объятий»

Впервые за все время пандемии у жителей дома престарелых «Доменико Сартор» в Кастальфранко Венето (провинция Тревизо) наконец-то появилась возможность обнять своих родных и близких, не боясь заразиться COVID.
Во время «первой волны» эпидемии именно эти заведения считались одними из самых опасных. Они нередко становились очагом заражения коронавирусной инфекцией, из-за того, что в них живут одновременно много пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Во избежание новой катастрофы, администрация предпочитала держать дома престарелых закрытыми на карантин. Однако подобная изоляция и отсутствие контакта с родными людьми отразилась негативным образом на моральном и физическом состоянии его обитателей, страдающих от одиночества и забвения.
Для того, что восполнить этот недопустимый пробел, в Кастальфранко Венето был инициирован проект «Безграничные эмоции».
- В одном из залов дома престарелых теперь установлены тонкие разделительные занавески из пластика, позволяющие посетителям обняться и поцеловать близкого человека через этот защитный материал.
- Также дирекция позаботилась о создании 12 точек для прикосновений — в защитную стену из стекла вмонтирована специальная труба, при помощи которой оба родственника, вооружившись перчатками, могут взять друг друга за руки. А для того, чтобы они смогли спокойно пообщаться и обсудить последние новости, их снабдят наушниками со встроенными микрофонами.
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Впервые за все время пандемии у жителей дома престарелых «Доменико Сартор» в Кастальфранко Венето (провинция Тревизо) наконец-то появилась возможность обнять своих родных и близких, не боясь заразиться COVID.
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