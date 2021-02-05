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Есть загородное жилье? Имейте в виду: оно нынче дорожает!
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2021 г.
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Стоимость загородной жилой недвижимости в январе 2021 года повысилась более чем на 8% в годовом сопоставлении и достигла 6,6 млн рублей в среднем по России.

В России ощутимо выросли цены на загородные дома

«С учетом домов в границах Москвы и Санкт-Петербурга средняя цена домовладения по РФ составляет 6,6 млн рублей (январь 2021 года) против 6,1 млн рублей годом ранее (плюс 8,2% за год)», — приводит ТАСС выдержки из обзора ЦИАН.

При этом эксперты констатируют, что «в отличие от городской недвижимости, значительно подорожавшей за прошедший год за счет льготной ипотеки, загородный сегмент растет в цене средними темпами».

  • В январе стало известно, что средняя по России стоимость квадратного метра вторичного жилья, которая стабильно повышалась на протяжении минувшего года, достигла к концу года 58 тыс. рублей. За 12 месяцев «квадрат» в среднем подорожал на 4 тыс. рублей, сообщала «Лента.ру» со ссылкой на материалы сервиса «Авито Недвижимость».
  • Таким образом, цена готового жилья в стране вплотную приблизилась к психологической отметке в 60 тыс. рублей за квадратный метр. При этом вторичная недвижимость дорожает медленнее первичной, отмечают эксперты: «вторичка» за 2020-й прибавила 8%, а новостройки — 19%.
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По инф. rosbalt.ru

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