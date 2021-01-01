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Эмалированные кастрюли нынче на подарки только так брали!

По инф. polit.ru   
01 Января 2021 г.
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В России перед Новым годом подорожали некоторые категории товаров, которые входят в число самых популярных подарков.

Эмалированные кастрюли нынче на подарки только так брали!

Больше всего среди популярных новогодних подарков подорожали эмалированные кастрюли. Эта категория товаров подорожала на 4,8%, до 875 рублей в среднем. Полотенца оказались не менее востребованными и тоже выросли в цене — на 3,7%, до 329 рублей.

Подорожали и более традиционные подарки. Шоколад стал дороже на 3,5% (в среднем 892 рублей за килограмм), отечественный коньяк — на 1,5% (1284 рублей). Цена на книги детективного жанра, которые статистическое ведомство тоже включило в число популярных подарков, выросла на 3%, до 351 рубля.

Мягкие игрушки стали дороже на 2,9%. В среднем такой подарок обходится в 593 рубля.

При этом снизились средние цены на смартфоны — на 0,9%, до 9563 рублей.

Рост цен на товары рассчитан исходя из данных ведомства на конец ноября. По данным Росстата, инфляция в ноябре 2020 года составила 4,42% в годовом выражении.

Днем ранее Росстат представил индекс оливье. Федеральная служба статистики подсчитала, что популярный новогодний салат подорожал за год на 6%.

Отметим, что партия «За правду» Захара Прилепина уже заявила, что большие торговые сети должны регулировать цены и быть национализированы как стратегическая отрасль.

Polit.ru

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