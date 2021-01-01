Эмалированные кастрюли нынче на подарки только так брали!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Больше всего среди популярных новогодних подарков подорожали эмалированные кастрюли. Эта категория товаров подорожала на 4,8%, до 875 рублей в среднем. Полотенца оказались не менее востребованными и тоже выросли в цене — на 3,7%, до 329 рублей.
Подорожали и более традиционные подарки. Шоколад стал дороже на 3,5% (в среднем 892 рублей за килограмм), отечественный коньяк — на 1,5% (1284 рублей). Цена на книги детективного жанра, которые статистическое ведомство тоже включило в число популярных подарков, выросла на 3%, до 351 рубля.
Мягкие игрушки стали дороже на 2,9%. В среднем такой подарок обходится в 593 рубля.
При этом снизились средние цены на смартфоны — на 0,9%, до 9563 рублей.
Рост цен на товары рассчитан исходя из данных ведомства на конец ноября. По данным Росстата, инфляция в ноябре 2020 года составила 4,42% в годовом выражении.
Днем ранее Росстат представил индекс оливье. Федеральная служба статистики подсчитала, что популярный новогодний салат подорожал за год на 6%.
Отметим, что партия «За правду» Захара Прилепина уже заявила, что большие торговые сети должны регулировать цены и быть национализированы как стратегическая отрасль.
Известную фразу «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» не следует воспринимать буквально, утверждают психологи. Гораздо важнее в эту ночь — чувства радости и спокойствия. Но даже если праздник вдруг пошел не по плану, то это не должно считаться плохим знаком.
Весь год знаменитости жаловались на жизнь. Из-за пандемии коронавируса звёзды остались без выступлений и источников дохода. Певец Юлиан тоже не выступал с марта. Кроме того, в этом году закрылась его интернет-радиостанция, которая функционировала с 2006 года.
Генеральная уборка, цитрусовые и правильно подобранный декор позволят встретить ночь с 31 декабря на 1 января по фэн-шуй. Советами с поделилась руководитель Санкт-Петербургского центра фэн-шуй Олеся Рунова.
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей чиновникам за оскорбление граждан при живом общении, в СМИ и Интернете. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Основная цель завершившегося в конце декабря образовательно-просветительского проекта «Вместе. To gather» – сформировать желание изучать русский язык у детей-билингвов из Киргизии и Испании через интерес к русской культуре. Участникам была представлена серия посвященных русской живописи XIX-XX веков и истории русской науки онлайн-марафонов, в том числе и марафон под названием «Об искусстве. Просто». Творческие конкурсы «История русского искусства глазами детей», «Изобретения глазами детей», фестиваль науки «Русская наука. Изобретения русских учёных», родительская конференция «Новый год и что с ним делать: традиции в русской и мировой культуре» стали второй частью проекта.
Российские кинологи составили рейтинг самых популярных кличек среди животных в 2020 году. Собаководы любят называть своих питомцев именами греческих богов и благозвучных названий городов, однако распространение коронавирусной инфекции также повлияло на выбор кличек.
Леонид Броневой не просто так стал легендой отечественного кино. Ему удалось сыграть одного из самых заметных персонажей «Семнадцати мгновений весны», который в своё время вызвал немало народных споров.
В первую декаду января, в том числе и новогоднюю ночь, в Крыму, благодаря влиянию средиземноморских воздушных масс, установится поистине весенняя погода. Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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