Элизабет Херли разделась в честь 55-летия

55-летие отметила британская актриса и фотомодель Элизабет Херли. В честь дня рождения она разделась, а «обнажённое» фото опубликовала в Инстаграме.

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— С юбилеем меня! Надеюсь, что скоро начнется настоящая жизнь, — подписала фото актриса, отметив, что недавно также отпраздновала 80-летие матери и 18-летие своего сына.

Снимок удивил подписчиков, которые заметили, что актриса совершенно не выглядит на свой возраст. Фото уже набрало более 80 тысяч лайков и 3 тысяч комментариев.

По инф. rosbalt.ru

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