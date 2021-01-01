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Елена Степаненко встречается с молодым поклонником?..
|По инф. argumenti.ru
|01 Января 2021 г.
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Бывшая супруга народного артиста Евгения Петросяна Елена Степаненко крутит роман с молодым мужчиной.
О том, что у Степаненко появился возлюбленный, который значительно моложе артистки, пишут СМИ со ссылкой на рассказы ее поклонников и коллег. Якобы 67-летняя Елена Степаненко ради этого молодого мужчины, ее помощника, старается держаться в форме, сообщает один из порталов.
Другие СМИ пишут, что юмористка так занята работой, что пока не может развивать серьезные отношения, на свидания просто нет времени.
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