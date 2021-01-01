Елена Степаненко встречается с молодым поклонником?..

Бывшая супруга народного артиста Евгения Петросяна Елена Степаненко крутит роман с молодым мужчиной.

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О том, что у Степаненко появился возлюбленный, который значительно моложе артистки, пишут СМИ со ссылкой на рассказы ее поклонников и коллег. Якобы 67-летняя Елена Степаненко ради этого молодого мужчины, ее помощника, старается держаться в форме, сообщает один из порталов.

Другие СМИ пишут, что юмористка так занята работой, что пока не может развивать серьезные отношения, на свидания просто нет времени.

По инф. argumenti.ru

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