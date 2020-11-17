Елена Степаненко развеяла слухи о своей «тяжелой болезни»

Известная телеведущая Елена Степаненко прокомментировала информацию о том, что у нее обнаружена тяжелая болезнь. По её словам, люди, которые про это говорят, солгали.

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– У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь. Все у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придет, несмотря на COVID-19. Всем желаю здоровья! – поделилась артистка

Степаненко призвала людей поменьше врать и не распространять глупые слухи.

По инф. argumenti.ru

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