Елена Степаненко развеяла слухи о своей «тяжелой болезни»

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Совместная египетско-российская миссия при проведении раскопок на археологическом участке Дейр аль-Банат в египетском городе эль-Файюм обнаружила коллекцию золотых динаров, отчеканенных халифами из династии Аббасидов.
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что нефтегазовая «лошадь» России «еще не сдохла», однако стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал.
Народный артист России Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован с болями в груди и пониженной температурой. По информации СМИ, 43-летнего дрессировщика направили в одну из больниц Москвы вечером 16 ноября.
В курсы VSH25 включены специальные упражнения йоги. Российской компанией IVAO проект под названием «VSH25» был запущен совсем недавно. Он предоставляет человеку возможность использовать для замедления процесса старения, продления жизни, улучшения здоровья свои внутренние ресурсы. Профессиональный мастер йоги Вишну Шаран Шукла присоединился к разработчикам, создав комплекс упражнений йоги, которые помогут быстрее добиться целей, заявленных в биологической программе VSH25. Упражнения легко применимы в домашних условиях и доступны для выполнения людям любого возраста, веса и комплекции.
Семьи, живущие в ветхих и аварийных домах в районе строительства Байкало-Амурской магистрали, смогут потратить социальные выплаты на покупку жилья не только в своём населённом пункте, но в любом городе своего региона.
Сайт «ПроДокторов», крупнейший в стране ресурс отзывов о врачах, составил первый народный рейтинг лучших врачей и медицинских учреждений. Для этого были проанализированы свыше 400 тысяч отзывов пациентов, оставленных на сайте в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Мнение пациентов стало определяющим при определении лауреатов Премии ПроДокторов 2020 – ими стали более 3000 специалистов и около 2000 медицинских клиник. С полным списком можно познакомиться на сайте премии.
Певец Валерий Меладзе выступил с обращением к врачам Москвы и Московской области. В своем Инстаграме он попросил разрешения приезжать в ковидные отделения больниц и доступа в «красную зону», чтобы поддержать морально врачей и пациентов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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