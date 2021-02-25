ЭкспKак производители сметаны экономят на здоровье покупателей?

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Организация «Общественный контроль» в канун Масленицы проверила качество сметаны, изготовленной российскими производителями. Специалисты закупили образцы не только в заводской упаковке, но и продукт, продающийся на развес, который позиционируют как фермерский.
Несколько образцов оказались подделкой. Чаще всего производители занижают массовую долю жира и белка. Белок является стабилизатором. Специалисты отмечают, что чем больше в продукте белка, тем более качественное молоко использовалось для его производства. На все уловки предприятия идут ради экономии.
В частности, поддельную сметану обнаружили в одном из крупных гипермаркетов, под торговой маркой которого выпускается продукт. В этом образце массовая доля жира вместо 20% составила всего 10%.
«Частная марка торговой сети — это всегда компромисс между ценой и качеством, — отметил руководитель „Общественного контроля“ Всеволод Вишневецкий. — Изготовитель может поставить на полку магазина под частной маркой свою продукцию только в одном случае: если он сократит свои издержки настолько, чтобы вписаться в закупочную цену жадной сети. А затраты можно снизить только одним способом: удешевить стоимость исходного сырья на единицу продукции».
Среди недобросовестных производителей оказались компании из Псковской, Ленинградской, Брянской и Тверской областей.
Эксперты напомнили, что качественная сметана имеет чистый кисломолочный вкус и запах (допускается привкус топленого масла), однородную консистенцию с глянцевой поверхностью. Цвет продукта — белый с кремовым оттенком, равномерный.
Сметана имеет высокую пищевую ценность за счет содержания значительного количества молочного жира, белка, лактозы, органических кислот и других компонентов. В процессе молочнокислого брожения происходят изменения белков молока, в результате которых сметана усваивается организмом человека лучше, чем сливки. В ее состав входят такие важные для здоровья человека микроэлементы, как кальций, фосфор, йод, железо, фтор, цинк. Кроме того, сметана богата полноценным животным белком, углеводами, органическими и жирными кислотами, а также натуральными сахарами.
При этом специалисты отмечают, что сметана должна быть жирной. Продукт с низкой жирностью — всего лишь уловка производителей, которым выгодно при меньших затратах выпускать больший объем.
«Диетологи и эксперты в один голос утверждают, что сметану есть не только можно, но и нужно. Ведь сметана богата фосфолипидами, снижающими уровень холестерина в крови. Таким образом, ее употребление в пищу полезно для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, фосфолипиды необходимы для работы головного мозга и памяти. Здоровому человеку, в зависимости от интенсивности труда, рекомендуется в сутки съедать 30–45 г сметаны, — подчеркнули в „Общественном контроле“. — Сметана с высокой жирностью не рекомендована людям с заболеваниями поджелудочной железы или печени: чем меньше жира в продукте, тем он легче усваивается. А вот здоровому человеку не стоит отказываться от сметаны с высоким содержанием жира. Сметану с высокой жирностью бояться не нужно: чем она жирнее, тем больше питательных веществ, витаминов и ферментов в ней содержится».
Организация «Общественный контроль» в канун Масленицы проверила качество сметаны, изготовленной российскими производителями. Специалисты закупили образцы не только в заводской упаковке, но и продукт, продающийся на развес, который позиционируют как фермерский.
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