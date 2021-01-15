Эксперты: творог стал более качественным

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В 9-процентном твороге, который продается в российских магазинах, не обнаружено антибиотиков, пальмового масла и токсинов. Исследование творога проводило Роскачество.
Выяснилось, что качество творога за последние пару лет улучшилось. Лишь в отдельных образцах эксперты нашли нарушения требований техрегламента по содержанию белка, молочнокислых бактерий и дрожжей.
В сообщении Роскачества отмечается, что творог (95 образцов) исследовали осенью 2017-го и зимой 2018 годов, в этот раз изучали семь торговых марок творога с жирностью 9%. Ранее одной из основных проблем творога было именно наличие антибиотиков. В 11-ти образцах нашли антибиотики как в следовых количествах, так и с превышением допустимых норм. Но в последнем исследовании антибиотиков в 9-процентном твороге не обнаружили.
Не нашли в твороге на этот раз и фальсификации растительными жирами. В образцах не были обнаружены также: соя, патогенные микроорганизмы, дрожжи, плесень, токсины (свинец, кадмий, мышьяк и др.). В норме находилась и массовая доля жирных кислот. Все производители творога использовали качественное и пастеризованное молоко.
Однако в одном образце выявлена недостаточность полезных молочнокислых бактерий, что нарушает техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции». К двум другим образцам у экспертов возникли замечания по вкусу, запаху и содержанию белка. У одной торговой марки нашли несоответствия в маркировке. Еще один образец получил более низкую оценку из-за содержания дрожжей выше допустимых норм, а также замечаний по вкусу и запаху.
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