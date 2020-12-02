Эксперты рассказали, что нашли в пельменях российских производителей

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«Общественный контроль» проверил качество пельменей, которые производят российские предприятия. Специалисты закупили в магазинах десять образцов. Оказалось, что пять из них не соответствуют обязательным требования нормативных документов.
Экперты отметили, что пищевые комбинаты все чаще переходят на производство продукции по ГОСТ. В первую очередь — чтобы оправдать высокую цену товара. Однако экспертиза показала, что требования стандартов соблюдают не все.
В составе некоторых пельменей проверяющие обнаружили ингредиенты, не заявленные на этикетке. В одном из образцов нашли крахмалосодержащий компонент, мелкие костные и хрящевые частицы, свидетельствующие о наличии в составе мяса птицы механической обвалки. При этом в информации для потребителя изготовитель указал только свинину и говядину.
Два других производителя умолчали об использовании растительной добавки углеводной природы (клетчатки) и влагоудерживающей добавки каррагинан.
«Обнаружение в пельменях растительных компонентов, костной и хрящевой ткани говорит о том, что производитель пытался сэкономить на сырье, — отметил доктор технических наук, профессор Университета ИТМО Александр Ишевский. — Костные и хрящевые частицы могли попасть из-за использования мяса механической обвалки. Это дешевое сырье низкого качества — по сути, остатки мяса, которое соскребается с кости. О его применении производитель обязан сообщить в маркировке. Но в пельменях, изготовленных по ГОСТу, таких ингредиентов не должно быть. Клетчатку используют для того, чтобы можно было в фарш добавить больше воды. Если при традиционной технологии ее вводят от 2% до 4%, то за счет использования растительных волокон можно добавить и все 20%. А каррагинан удерживает эту воду в готовом изделии, создавая единую структуру фарша».
Специалисты также подчеркнули, что замена мяса на субпродукты или мясо механической обвалки снижает пищевую ценность пельменей и себестоимость их производства.
«В субпродуктах и мясе механической обвалки белка и жира меньше, чем в мышечной ткани мяса, поэтому слишком низкое содержание белка и жира свидетельствует о том, что пельменный фарш изготовлен из низкокачественного сырья», — сказала доцент Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ирина Асфондьярова.
Материалы проверки «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор для проведения внеплановых проверок в отношении недобросовестных изготовителей и продавцов.
Врачи отмечают, что пельмени — не самый полезный продукт, поэтому злоупотреблять ими не стоит.
«Даже человеку со здоровым желудочно-кишечным трактом и нормальным уровнем холестерина я бы не рекомендовала потреблять пельмени чаще одного раза в неделю, — заявила гастроэнтеролог высшей категории Ольга Моденова. — А людям с поражениями желудочно-кишечного тракта, желчекаменной болезнью, слабым желудком, нарушением перистальтики, высоким уровнем холестерина и нехваткой ферментов и желчи вовсе надо избегать этого продукта. Пельмени — тяжелая пища, переваривание которой требует много ферментов и желчи, и если в организме человека их не хватает, то могут возникнуть проблемы со здоровьем».
При этом она добавила, что если очень хочется пельменей, то надо выбирать продукт, в составе которого содержится только один вид мяса.
«Считается, что самые правильные пельмени — те, которые содержат три вида мяса — говядину, баранину и свинину. И безусловно, такой продукт вкусный, но очень вредный, так как каждый вид мяса переваривается по-разному и требует разных пищеварительных ферментов. Более того, если полуфабрикат просто пожарить, то существует риск, что сырой фарш не пройдет достаточную термическую обработку, а это может негативно отразиться на желудке и кишечнике», — рассказала диетолог.
При этом в качестве приправы к пельменям она советует не использовать майонез, так как соус, состоящий из вредных эмульгированных жиров, гораздо вреднее, чем сами пельмени. Лучше заменить его сметаной.
Александр Ишевский рекомендует отдавать предпочтение пельменям в потребительской упаковке: те, что продаются на развес, могут быть обсеменены патогенными микроорганизмами. Кроме того, важно обращать внимание на то, как выглядят пельмени в упаковке. Если они представляют собой слипшийся комок, значит продукт был разморожен и заморожен повторно. Такие пельмени после варки останутся тем же слипшимся комком, поэтому приобретать их не стоит.
«Общественный контроль» проверил качество пельменей, которые производят российские предприятия. Специалисты закупили в магазинах десять образцов. Оказалось, что пять из них не соответствуют обязательным требования нормативных документов.
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