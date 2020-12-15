Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой

Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.

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По словам экс-коллеги Малышевой, теледоктор является настоящим тираном, а на проекте отмечается большая текучка кадров. Мужчина рассказал, что смог проработать с Малышевой два месяца. «Дальше просто было невыносимо», — признался экс-редактор «Жить здорово».

Он утверждает, что притом, что Малышева — интеллигентная женщина, «орать на человека на съемочной площадке для нее было нормой, унизить еще большей нормой». «Иногда складывалось ощущение, что Елена Васильевна неадекватная», — добавил Дмитрий.

По инф. rosbalt.ru

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