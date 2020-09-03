Экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение

В честь этого события в России отмечают день воинской славы России, День окончания Второй мировой войны. Раньше он приходился на 2 сентября, но в этом году вступил в силу закон сенаторов и депутатов Госдумы, который уточнил дату. Разработчики отмечают, что в СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.