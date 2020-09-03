Экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение

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Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова. Экс-сотрудникам правоохранительных органов добавили статью об организованной преступной группе.
«Обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 35, пунктам „а“, „б“, „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение преступления группой лиц; превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств, с причинением тяжких последствий)», — рассказал Бадамшин.
Следствие по делу завершено, обвиняемые и их защита знакомятся с материалами.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в торговле наркотиками. Для фальсификации доказательств задержанному подбросили запрещенные вещества. Однако анализы журналиста на наркотики оказались отрицательными, а на пакетиках с найденными веществами экспертиза не нашла его отпечатков пальцев. История Ивана Голунова приобрела общественный резонанс, в его защиту выступили сотрудники СМИ, в том числе государственных, общественные деятели и простые граждане, которые выходили на улицы с пикетами. 11 июня с журналиста сняли все обвинения.
30 января 2020 года сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и заместителя начальника отдела Игоря Ляховца обвинили по трем статьям — превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) и хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ). По данным Следственного комитета, они подбросили Ивану Голунову наркотики, которые купили и хранили незаконно.
29 июля СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Ляховца Алексея Коврижкина, при предъявлении окончательного обвинения его подзащитный вину не признал.
История Ивана Голунова вызвала огромный резонанс. Немудрено: было видно, что дело шито белыми нитками - с самого начала. Мы освещали и само дело, и круги по воде, пошедшие от него:
Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова. Экс-сотрудникам правоохранительных органов добавили статью об организованной преступной группе.
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