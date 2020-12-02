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Экс-министр экономического развития Улюкаев работает в библиотеке колонии
По инф. Российской газеты   
02 Декабря 2020 г.
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев работает в библиотеке в колонии под Тверью. (Напомним, что пожилой министр был осужден по коррупционной статье  (которая, судя по всему, была применена в порядке внутриэлитного сведения счетов - как это частенько принято в России). - прим. МГ.)

Экс-министр экономического развития Улюкаев работает в библиотеке колонии

«Он очень начитанный, заказывает новые книги, — рассказал глава ведомства в эфире телеканала „Россия-24“. — Очень добросовестно трудится, следит за прохождением книг, чтоб там их не повреждали. Рекомендует какие-то своим сотоварищам».

Как напоминает «Интерфакс», Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал. Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.

Никаких ВИП-условий в колониях для известных заключенных нет, подчеркнул Александр Калашников.

«Они, как абсолютно все в отрядах, занимаются производственной деятельностью, с ними ведется профилактическая и воспитательная работа. Они на общих основаниях отбывают свой срок, никаких ВИП-условий мы не создаем», — сказал он.

  • По словам Калашникова, никаких привилегий или облегченного труда для известных осужденных или бывших сотрудников не предусмотрено. «У нас облегченные условия предусмотрены только для беременных женщин, несовершеннолетних и инвалидов», — добавил он.

В то же время Калашников сообщил, что отдельные такие факты были. «Бывший губернатор Кировской области Никита Белых жил в общежитии, в библиотеке в рязанской колонии. У него были замечательные условия. После того как мы провели проверку, приняли меры дисциплинарного и общепрофилактического характера, он покинул библиотеку, живет в отряде и занимается общей деятельностью», — рассказал глава ФСИН, добавив, что у Белых нет никаких претензий, он такой же осужденный, как и все. Калашников подтвердил, что сейчас бывший губернатор в колонии набивает мягкие игрушки.

Эксперты неоднократно говорили, что многие уголовные дела в политических кругах возбуждаются с целью давления на конкурента, конкурирующую группу или просто для захвата их активов. Именно так многими истолковывался арест в конце 2016 года министра экономического развития Алексея Улюкаева (первого министра в этой должности с советских времен), который стал жертвой аппетитов Игоря Сечина, генерального директора нефтяной компании "Роснефть" и одного из самых влиятельных представителей элиты. За Алексеем Улюкаевым последовал арест бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила АбызоваИ думаем, список еще не закрыт. Кто будет следующий - время покажет.

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