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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана увезли в больницу с пневмонией

По инф. polit.ru   
09 Июня 2020 г.
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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, у которого накануне обнаружили коронавирус, госпитализировали с пневмонией.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с пневмонией

Ройзман находится в больнице № 40 в Екатеринбурге. Он рассказал, что чувствует себя нормально – у него нет боли в груди, трудностей с дыханием и высокой температуры. Врачи начали лечение.

«Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ − пневмония», − сказал Ройзман.

8 июня Ройзман написал в Instagram, что заразился коронавирусом.«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», − сообщал бывший мэр.

Свердловская область занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. Больше − только в Москве, Московской области, Петербурге и Нижегородской области.

По данным на 8 июня, в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 7,6 тыс. человек, 43 пациента умерли, 3,2 тыс. − выздоровели.

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