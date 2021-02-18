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Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил за растрату миллионов всего лишь условный срок

По инф. polit.ru   
18 Февраля 2021 г.
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Суд в Москве приговорил экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева к условному сроку. Ишаева признали виновным в растрате 7,5 млн рублей.

Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил условный срок за растрату 7,5 млн рублей

Ишаеву также придется выплатить штраф в 800 тыс. рублей. При этом прокурор 10 февраля просил суд назначить Ишаеву семь лет колонии общего режима.

Ишаев руководил Хабаровским краем с 1991 по 2009 год, затем его назначили полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. В 2013 году чиновника сняли с должности.

В марте 2019 года Ишаева задержали и обвинили в хищении денег компании «Роснефть», где он занимал должность вице-президента. По данным следствия, с 2014 по 2017 год он нанес ущерб компании на 1 млрд рублей. Позже эту цифру снизили.

По версии следствия, Ишаев заключил договор по завышенной стоимости с принадлежащей ему коммерческой организацией на аренду помещения площадью свыше 280 кв. метров для нужд представительства организации в Хабаровском крае.

Вину бывший чиновник не признает. Он выплатил потерпевшей стороне 5,7 млн рублей в счет возмещения возможного ущерба. С конца марта 2019 года он находится под домашним арестом.

В июле 2020 года Следственный комитет РФ переквалифицировал обвинение Виктору Ишаеву с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК РФ). Отмечается, что следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, ставшее нормой жизни. Вот только в этом конкретном случае возникает недоумение от того, насколько мягкий приговор вынесен бывшему губернатору... Справедливо ли?

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