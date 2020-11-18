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Экс-главу Минстроя Михаила Меня заподозрили в хищении 700 миллионов рублей
По инф. polit.ru   
18 Ноября 2020 г.
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Сенаторы Совфеда разрешили задержать аудитора Счетной палаты и бывшего главу Минстроя Михаила Меня. Генпрокуратура подозревает его в хищении 700 миллионов рублей.

Совет федерации дал разрешение задержать экс-главу Минстроя Михаила Меня. Его подозревают в хищении 700 млн рублей

Разрешение об аресте запросил у Совета федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он заявил, что по версии прокуратуры в 2011 году из бюджета Ивановской области было совершено хищение на сумму в 700 млн рублей. Михаил Мень был главой этой области с 2005 по 2013 год.

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — ответил Мень на уточняющий звонок корреспондента «Интерфакса».

Мень занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства с 2013 года по май 2018 года, когда президент РФ Владимир Путин утвердил состав нового кабинета министров. С июня 2018 года он занимал пост аудитора Счетной палаты.

Будем с интересом следить за развитием событий вокруг такого высокопоставленного чиновника. И хорошо, если все не подтвердится, а если и подтвердится, то удивляться этому не приходится. Дело в том, что чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят скандалы. А они, в свою очередь, используются лишь как способ избавиться от конкурента - а еще создать у общества иллюзию "непримиримой борьбы с коррупционерами".

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

Polit.ru

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