Экологи бьют тревогу: скоро планету захламят одноразовые маски

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
С началом пандемии коронавируса увеличилось производство и распространение средств защиты. Однако даже одна брошенная на землю одноразовая маска разлагается в природе 500 лет и более, предупреждают финские экологи.
Они поясняют: обычные одноразовые маски состоят из пластика, а точнее — из полипропилена, который очень медленно разлагается. Этот процесс занимает сотни лет, но даже через 500 лет маски не исчезнут полностью из окружающей среды. Они превратятся в микро- и наночастицы пластика, которые попадут в водоемы, оттуда в рыбу и через нее в организм человека, отмечает изучающий городские экосистемы профессор Университета Хельсинки Хейкки Сетяль.
По его словам, фактически маски становятся новыми окурками. Теперь их можно встретить на каждом углу, они заполонили улицы городов. Бывали случаи, что маски забивали и канализационную систему.
Ученые предупреждают, что если ставшую уличным мусором маску носил инфицированный коронавирусом человек, то брать ее голыми руками небезопасно, поэтому работникам городской службы по уборке необходимо использовать перчатки или специальные щипцы для сбора мусора.
Человек уже давным давно пагубно влияет на состояние окружающей среды, тут спорить не приходится. Бесконечная вырубка и горящие леса, загрязнение воздуха, рек, засорение почв, птицы и звери, умирающие из-за пластика и полиэтиленовых пакетов, а теперь еще и из-за многочисленных защитных масок... Человек думает только об исполнении своих желаний и потребностей, а дальше хоть трава не расти... Похоже, что такими темпами она действительно расти скоро не будет.
В Санкт-Петербурге сотрудники ведомственной поликлиники МВД стали фигурантами дела о взятках. В настоящий момент задержаны шестеро: начальник медицинского заведения, два его заместителя и еще три человека.
С началом пандемии коронавируса увеличилось производство и распространение средств защиты. Однако даже одна брошенная на землю одноразовая маска разлагается в природе 500 лет и более, предупреждают финские экологи.
Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер RTVI и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров подал заявление в полицию. В нем он утверждает, что ему угрожает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Не знаете куда деть лишнюю одежду, книги и другие вещи, а на помойку отнести жалко? Специалисты «Мосприроды» рассказали, как жители столицы могут помочь городу избавиться от лишнего мусора и дать вторую жизнь этим вещам. Причем совместить это можно с прогулкой на природных территориях, ведь расположены пункты приема вторсырья рядом с экологическими центрами.
Жительницу Архангельской области проверяет полиция за «митинг снеговиков». 26 января она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фотографии «митинга» снежных фигур, которые стояли с табличками «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено» и другими.
Армия США изменила требования к внешнему виду женщин-военнослужащих. Новые стандарты позволят им носить серьги, заплетать волосы в косички или делать хвосты, использовать губную помаду и лак для ногтей.
В наши дни никого не удивишь ситуацией, когда человеку могут срочно понадобиться деньги, которых у него в данный момент нет. В этом случае на выручку готовы прийти различные кредитные организации, которых сегодня в стране великое множество – банки, микрофинансовые организации, ломбарды и т.д. Зачастую потребителю сложно сразу разобраться во всех нюансах и понять, где выгоднее или проще всего позаимствовать деньги. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо поближе познакомиться с отличиями разных видов кредитования.
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным чудом?
В Госдуме, забросив прочие дела, соревнуются в том, как бы еще обозвать «никому не интересного блогера», недавно вернувшегося из Берлина. Каждое пленарное заседание Госдумы теперь начинается с обсуждения происходящего вокруг арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.
Новый политический сезон в России начался ярко и тревожно, если не сказать пугающе. Уже сейчас происходит много событий, например, в связи с возвращением из Германии оппозиционера Алексея Навального. Не за горами также выборы в Госдуму. И хотя строить прогнозы дело не всегда благодарное, политологи все-таки высказывают на счет политбудущего нашей страны свои мнения. Некоторые – читайте ниже. А соглашаться с ними или нет, конечно же, решать вам.
В Петербурге в Военно-медицинском музее министерства обороны России представят знаменитую полуторку — грузовую машину ГАЗ-АА Б-77-309, 1937 года выпуска. Именно эти автомобили перевозили людей по Дороге жизни в годы Великой Отечественной войны.
Гибель более чем 300 тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане связана, вероятнее всего, с выбросом природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.