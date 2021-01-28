ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Экологи бьют тревогу: скоро планету захламят одноразовые маски
По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

С началом пандемии коронавируса увеличилось производство и распространение средств защиты. Однако даже одна брошенная на землю одноразовая маска разлагается в природе 500 лет и более, предупреждают финские экологи.

Экологи бьют тревогу: скоро планету захламят одноразовые маски, которые разлагаются в природе более 500 лет

Они поясняют: обычные одноразовые маски состоят из пластика, а точнее — из полипропилена, который очень медленно разлагается. Этот процесс занимает сотни лет, но даже через 500 лет маски не исчезнут полностью из окружающей среды. Они превратятся в микро- и наночастицы пластика, которые попадут в водоемы, оттуда в рыбу и через нее в организм человека, отмечает изучающий городские экосистемы профессор Университета Хельсинки Хейкки Сетяль.

По его словам, фактически маски становятся новыми окурками. Теперь их можно встретить на каждом углу, они заполонили улицы городов. Бывали случаи, что маски забивали и канализационную систему.

По теме:

Ученые предупреждают, что если ставшую уличным мусором маску носил инфицированный коронавирусом человек, то брать ее голыми руками небезопасно, поэтому работникам городской службы по уборке необходимо использовать перчатки или специальные щипцы для сбора мусора.

Человек уже давным давно пагубно влияет на состояние окружающей среды, тут спорить не приходится. Бесконечная вырубка и горящие леса, загрязнение воздуха, рек, засорение почв, птицы и звери, умирающие из-за пластика и полиэтиленовых пакетов, а теперь еще и из-за многочисленных защитных масок... Человек думает только об исполнении своих желаний и потребностей, а дальше хоть трава не расти... Похоже, что такими темпами она действительно расти скоро не будет.

А вот еще наши заголовки на эту тревожную тему:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 