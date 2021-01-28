Экологи бьют тревогу: скоро планету захламят одноразовые маски

С началом пандемии коронавируса увеличилось производство и распространение средств защиты. Однако даже одна брошенная на землю одноразовая маска разлагается в природе 500 лет и более, предупреждают финские экологи.

Они поясняют: обычные одноразовые маски состоят из пластика, а точнее — из полипропилена, который очень медленно разлагается. Этот процесс занимает сотни лет, но даже через 500 лет маски не исчезнут полностью из окружающей среды. Они превратятся в микро- и наночастицы пластика, которые попадут в водоемы, оттуда в рыбу и через нее в организм человека, отмечает изучающий городские экосистемы профессор Университета Хельсинки Хейкки Сетяль.

По его словам, фактически маски становятся новыми окурками. Теперь их можно встретить на каждом углу, они заполонили улицы городов. Бывали случаи, что маски забивали и канализационную систему.

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Ученые предупреждают, что если ставшую уличным мусором маску носил инфицированный коронавирусом человек, то брать ее голыми руками небезопасно, поэтому работникам городской службы по уборке необходимо использовать перчатки или специальные щипцы для сбора мусора.

Человек уже давным давно пагубно влияет на состояние окружающей среды, тут спорить не приходится. Бесконечная вырубка и горящие леса, загрязнение воздуха, рек, засорение почв, птицы и звери, умирающие из-за пластика и полиэтиленовых пакетов, а теперь еще и из-за многочисленных защитных масок... Человек думает только об исполнении своих желаний и потребностей, а дальше хоть трава не расти... Похоже, что такими темпами она действительно расти скоро не будет.



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По инф. rosbalt.ru

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