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Екатерина Жемчужная вылечилась от коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
10 Февраля 2021 г.
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Заболевшую коронавирусом звезду «Кармелиты», актрису театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную выписали из больницы после выздоровления. Об этом рассказала журналистам сама артистка.

Екатерина Жемчужная справилась с коронавирусом


По ее словам, она уже дома: «выписали вчера». Жемчужная заверила, что чувствует себя лучше. Кроме того, актриса сообщила, что ее мужа, народного артиста России Георгия Жемчужного, тоже переболевшего коронавирусом, также выписали из больницы.

По инф. rosbalt.ru

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