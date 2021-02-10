Екатерина Жемчужная вылечилась от коронавируса

Времена нынче непростые как для экономики страны, так и для кошельков соотечественников. И правительство, конечно, должно пытаться в такой ситуации что-то предпринимать - ведь, кроме всего прочего, политическую жизнь сотрясают нешуточные скандалы (связанные с деятельностью оппозиционера Навального и его резонансным арестом). Например, ходят разговоры о продовольственной помощи (в разных вариантах) для малоимущих, семей с детьми и еще ряда категорий граждан.