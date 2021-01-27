Екатерина Жемчужная попала в больницу с коронавирусом

Выбирая мебель, большинство людей обращает внимание только на её внешний вид. Однако стоит задуматься и о материале, из которого она была сделана. От этого во многом зависит её прочность и долговечность. Эксперты рекомендуют приобретать деревянную мебель потому, что она имеет заметные преимущества, по сравнению с другими материалами. Конечно же, такие изделия более дорогие, но производители стараются изготовить доступные аналоги с сохранением качества конструкции.