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Джордж Клуни попал в больницу, пытаясь похудеть ради новой роли
По инф. rosbalt.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Подготовка к роли в картине «Полночное небо» довела звезду Голливуда Джорджа Клуни до больницы. По информации СМИ, актер был госпитализирован из-за попытки резко сбросить вес.

Джордж Клуни попал в больницу, пытаясь похудеть ради новой роли


В «Полночном небе», которое он же и ставит, Клуни играет страдающего от рака астронома.

На больничной койке 59-летний артист оказался за четыре дня до старта съемок, успев похудеть на 13 кг. Пациент жаловался на сильную боль в животе. Медики нашли у Клуни панкреатит.

Восстановление оказалось довольно длительным. «Чтобы поправиться, потребовалось несколько недель», — отметил Клуни.

Для роли ученого он также отпустил бороду, что не понравилось никому в его семье, кроме сына: «Он прятал мне в бороду всякое. Однако супруга и дочь были счастливы, когда я все сбрил».

По инф. rosbalt.ru

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