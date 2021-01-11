Джонни Депп обвинил бывшую жену в краже семи миллионов долларов

Актер Джонни Депп обвинил бывшую возлюбленную Эмбер Херд в хищении 7 миллионов долларов. Якобы Эмбер говорила Деппу, что перевела эти деньги на благотворительность для больницы, однако он утверждает, что госпиталь так и не получил пожертвований.

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Херд пока не комментирует эти обвинения. Адвокаты Деппа уверены, что переписка актрисы с больницей может привести к пересмотру дела.

По инф. rosbalt.ru

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