Джо Байден официально вступил в должность президента США

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Демократ Джо Байден стал 46-м американским президентом. Он вступил в должность на церемонии инаугурации после того, как произнес присягу.
За несколько минут до Джо Байдена присягу также приняла вице-президент Камилла Харрис.
Дональд Трамп вопреки традиции не остался на церемонию — это первый подобный прецедент за полтора века. Он покинул свою резиденцию на вертолете с первой леди Меланией Трамп. Перед тем, как покинуть столицу, Трамп выразил надежду, что «мы каким-то образом вернемся».
Чета направилась на авиабазу «Эндрюс» в штате Мэриленд, где Трамп в последний раз пересядет на «борт № 1». Президентский самолет доставит его с женой в имение Мар-а-Лаго во Флориде. Военные проводили верховного главнокомандующего с почестями. Дональд Трамп вошел в историю как первый американский президент, который дважды оказывался под импичментом.
Сама инаугурация из-за пандемии прошла без зрителей, присутствовали только официальные лица и ограниченный круг гостей.
7 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий во время заседания, на котором утверждали итоги выборов президента. В результате погибли пять человек.
10 января ФБР арестовало пятерых участников беспорядков. Это житель Аризоны по прозвищу QShaman Джейкоб Энтони Ченсли, Адам Джонсон из Флориды, законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс, Дуг Дженсен и Ричард Барнетт из Арканзаса. После этого власти США возбудили не менее 25 дел о внутреннем терроризме.
В Тюмени до 28 февраля гражданам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 лет (коих тут почти 30 тысяч) продлили блокировку льготных проездных на автобусы и маршрутные такси. Последний раз ограничения на бесплатный проезд по транспортным картам для пожилых людей в городе вводили 16 ноября.
В Саратове женщина обвинила власти в фальсификации статистики по вакцинации из-за отметки о сделанной ее мужу прививке. Горожанка была уверена, что ее супруг не прививался, но после ее резонансного заявления, вызвавшего большой скандал, признался, что просто скрыл от жены факт вакцинации.
Музей космонавтики в Москве, который станет организатором главных мероприятий в год 60-летия полета Юрия Гагарина, анонсировал сроки и места их проведения, включая совместные проекты с партнерами в столице и регионах Российской Федерации.
Крымская весна 2014 года завершила путь Крыма в Россию, который начался на референдуме 1991 года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по случаю 30-летней годовщины референдума о государственном и правовом статусе полуострова.
В Костромской области раскрыты два убийства пожилых людей, совершенных в корыстных целях. Добычей преступников стали совсем небольшие суммы денег. (Увы, но пожилые люди часто становятся жертвами преступников, за сбережениями стариков порой идет настоящая охота, пусть они даже и небольшие совсем... прим. МГ.)
Глава столицы Сергей Собянин утвердил уровень прожиточного минимума в Москве на 2021 год. На душу населения этот показатель составит 18 029 рублей, соотвествующий указ опубликован на официальном сайте мэра.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал журналистам комментарий о расследовании Навального, оно было посвящено «дворцу Путина». Песков заявил, что «тема была вброшена года три-четыре тому назад» и «ничего нового там не представлено».
Железнодорожный районный суд Пензы смягчил наказание бывшему министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову, осужденному за изнасилование врача. Стрючкова перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.
Ленинский районный суд Саратова выпустил из-под стражи прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, которому вменяют получение взяток на 33 млн рублей. Судья отклонил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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