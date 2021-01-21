Джо Байден официально вступил в должность президента США

Демократ Джо Байден стал 46-м американским президентом. Он вступил в должность на церемонии инаугурации после того, как произнес присягу.

За несколько минут до Джо Байдена присягу также приняла вице-президент Камилла Харрис.

Дональд Трамп вопреки традиции не остался на церемонию — это первый подобный прецедент за полтора века. Он покинул свою резиденцию на вертолете с первой леди Меланией Трамп. Перед тем, как покинуть столицу, Трамп выразил надежду, что «мы каким-то образом вернемся».

Чета направилась на авиабазу «Эндрюс» в штате Мэриленд, где Трамп в последний раз пересядет на «борт № 1». Президентский самолет доставит его с женой в имение Мар-а-Лаго во Флориде. Военные проводили верховного главнокомандующего с почестями. Дональд Трамп вошел в историю как первый американский президент, который дважды оказывался под импичментом.

JUST IN: President Trump and first lady Melania Trump depart the White House for the last time aboard Marine One https://t.co/l9MRKCRF4k pic.twitter.com/mnSyoNqGDJ — CNN (@CNN) January 20, 2021

Сама инаугурация из-за пандемии прошла без зрителей, присутствовали только официальные лица и ограниченный круг гостей.

7 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий во время заседания, на котором утверждали итоги выборов президента. В результате погибли пять человек.

10 января ФБР арестовало пятерых участников беспорядков. Это житель Аризоны по прозвищу QShaman Джейкоб Энтони Ченсли, Адам Джонсон из Флориды, законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс, Дуг Дженсен и Ричард Барнетт из Арканзаса. После этого власти США возбудили не менее 25 дел о внутреннем терроризме.

#BREAKING US President Trump leaves White House for the final time, skipping Biden inauguration pic.twitter.com/voGevHihoB — AFP News Agency (@AFP) January 20, 2021

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