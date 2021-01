Джо Байден официально вступил в должность президента США

Демократ Джо Байден стал 46-м американским президентом. Он вступил в должность на церемонии инаугурации после того, как произнес присягу.

За несколько минут до Джо Байдена присягу также приняла вице-президент Камилла Харрис.

Дональд Трамп вопреки традиции не остался на церемонию — это первый подобный прецедент за полтора века. Он покинул свою резиденцию на вертолете с первой леди Меланией Трамп. Перед тем, как покинуть столицу, Трамп выразил надежду, что «мы каким-то образом вернемся».

Чета направилась на авиабазу «Эндрюс» в штате Мэриленд, где Трамп в последний раз пересядет на «борт № 1». Президентский самолет доставит его с женой в имение Мар-а-Лаго во Флориде. Военные проводили верховного главнокомандующего с почестями. Дональд Трамп вошел в историю как первый американский президент, который дважды оказывался под импичментом.

JUST IN: President Trump and first lady Melania Trump depart the White House for the last time aboard Marine One https://t.co/l9MRKCRF4k pic.twitter.com/mnSyoNqGDJ