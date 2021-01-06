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Двухлетнюю девочку насмерть придавило телевизором
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2021 г.
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В городе Сланцы Ленинградской области маленькая девочка 2 лет погибла под упавшим на нее телевизором. (Ужасная трагедия, в которой виноваты взрослые... не усмотрели, не уберегли, и малышка теперь отправилась на небеса. Сил пережить это горе и урок - всем нам! - прим. МГ.)

Двухлетнюю девочку насмерть придавило телевизором

Трагедия случилась 5 января днем в квартире на улице Кирова, ребенка доставили в местную больницу около 14 часов с закрытой черепно-мозговой травмой, сочетанной травмой черепа, груди, живота, переломом основания черепа, ушибом грудной клетки и живота, внутрибрюшным кровотечением, в тяжелом состоянии.

Девочка скончалась в реанимации.

Обстоятельства случившегося выясняются. О семье девочки известно, что на учете она не состоит, отцу 20 лет, матери 21. В семье есть еще один ребенок — 8-месячная девочка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По инф. rosbalt.ru

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