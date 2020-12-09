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Двух омичей осудили за нападение на ветерана

По инф. Российской газеты   
09 Декабря 2020 г.
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Марьяновской районный суд Омской области вынес приговор двум жителям деревни Усовка, обвиняемым в разбойном нападение на ветерана Великой Отечественной войны.

Двух омичей осудили за нападение на ветерана

Ночью 9 апреля 2020 года 34-летний сельчанин и его 31-летний приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили ограбить 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Они забрались к нему в дом и начали угрожать, избивать и требовать деньги. Опасаясь за свою жизнь, пожилой мужчина отдал нападавшим все, что у него было — 13 тысяч рублей.

— Суд признал сельчан виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ- «Разбой», — сообщает прокуратура Омской области.

Злоумышленникам назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима соответственно. Похищенные деньги ветерану вернули.

Увы, пожилые люди и ветераны все еще часто становятся жертвами кровавых преступлений. Это очень печально и вызывает искренний гнев:

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