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Две медсестры спасли коллегу от разъяренного мужа с ножом
По инф. Российской газеты   
07 Декабря 2020 г.
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В Ессентуках наградили двух медсестер из местного медицинского центра за то, что они спасли свою коллегу, которую пытался убить супруг. Им вручили медали Следственного комитета России «Доблесть и отвага».  (О храбрости и самоотверженности женщин порой хочется слагать легенды, и это как раз такой случай. - прим. МГ.)

В Ессентуках наградили медсестер, спасших коллегу от расправы

Инцидент произошел летом этого года. На работу к своей жене ворвался разъяренный муж с ножом в руках. Он напал на супругу и более 10 раз ударил ее холодным оружием. Но тут в кровавый инцидент вмешались сотрудницы медучреждения — Виктория Захаркина и Раиса Самойлова, которые буквально встали между нападавшим и жертвой, а после оттащили разъяренного мужчину от раненой.

— Вы совершили поистине героический поступок. Рискуя собственными жизнями, проявив решительность, смелость и силу духа, Вы, две хрупкие женщины, обезвредили мужчину с ножом и предотвратили совершаемую им расправу над беззащитной женщиной. Вы спасли жизнь своей коллеге, ставшей жертвой преступного посягательства, — обратился к медсестрам руководитель следственного управления СК по Ставрополью Игорь Иванов во время награждения.

Он также добавил, что поступок женщин должен стать примером для всех граждан, в особенности для молодого поколения.

А виновник нападения сейчас находится под стражей. На него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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