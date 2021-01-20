Две девочки выпали из окна в Подмосковье

Две девочки одновременно выпали из окна 17 этажа дома в Химках. Одна погибла на месте, вторая в реанимации.

Информацию подтвердили для «360» в региональном ГУ МВД.

«Одна девочка скончалась. Другая — госпитализирована. Что произошло, как они оказались на козырьке этого дома, устанавливается», — цитирует издание представителя ведомства.

14 января в Петербурге три школьницы попытались покончить с собой. В день происшествия одна из девочек оставила матери записку, которая вызвала у родительницы самые худшие подозрения. Женщина обратилась в полицию.

Школьниц искали сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ. Их нашли в подъезде заброшенного дома и отвезли в больницу. В тот же вечер их выписали в удовлетворительном состоянии. По данным полиции, подростки в конце декабря создали в одном из мессенджеров «группу смерти». Школьниц удалось спасти.

В социальных сетях абсолютно в открытом доступе работает целый ряд групп, пропагандирующих культ смерти. Если раньше злоумышленники подталкивали детей к суициду во "ВКонтакте" и других соцсетях, то теперь вовлекают несовершеннолетних в опасные игры в мессенджерах. Очень важно поговорить со своими внуками или подтолкнуть к разговору с ними своих детей, чтобы они побеседовали со своими кровиночками о таком явлении, ведь предупрежден - значит вооружен. Но самое главное - это сделать так, чтобы дети не чувствовали себя одинокими и ненужными, чтобы они не уходили в себя, и тогда риск, что они вступят в такие группы, будет сведен к минимуму.



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Polit.ru

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