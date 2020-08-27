Два дня и две ночи в расщелине на леднике: каково?

Россиянка, проживающая в Германии, провела два дня и две ночи в расщелине на леднике Гренц в Альпах. Из ледяного плена ее вызволили сотрудники горно-спасательной службы Air Zermatt.

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Выяснилось, что в воскресенье женщина в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения. Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10–15 метров.

Спустя два дня призывы о помощи услышали альпинисты, оказавшиеся рядом. По данным спасателей, в момент вызволения туристка была «невредима», однако имела «легкую степень переохлаждения». На вертолете россиянку доставили в больницу.

Подчеркивается, что за последние 20 лет это первый в Air Zermatt случай чудесного спасения в горах.

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