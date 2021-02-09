«Думали, мы за Сталинград, оказалось — за Путина»

В Волгограде 4 февраля прошли съемки клипа на песню группы «Любэ». Жителей позвали для съемок в массовке и рассказали, что это ролик о Сталинградской битве. Однако позже выяснилось, что клип в поддержку президента Владимира Путина.

На кадрах показана толпа людей с фонариками на Мамаевом кургане, а также завод, вуз и больница. В конце видео написано «Мы с вами, Владимир Владимирович».

Одна из педагогов на условиях анонимности рассказала, представители районного управления образования попросили отправить двух человек на патриотическую акцию на Мамаевом кургане. Учителя приехали к назначенному времени. Организаторы объявили, что будут сниматься клип группы «Любэ», частью которого станут города-герои. Волгоград якобы стал первым городом, где начались съемки.

Женщина пояснила, что нужно было подняться по главной лестнице Мамаева кургана, затем по команде режиссера развернуться, помахать фонариками или мобильными телефонами с горящими экранами, дождаться пролета квадрокоптера. После этого всех участников акции отпустили.

«Честно признаться, мы не думали, что это будут съемки клипа. Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать», — пояснила учительница.

Еще один волгоградец Алексей подтвердил, что изначально речь шла о шествии в честь годовщины Победы под Сталинградом. Но никаких политических мотивов не было.

В клипе, помимо учителей, показали работников волгоградской скорой помощи. В съемках принимали участие диспетчеры вместе с главным врачом и депутатом Волгоградской гордумы Олегом Ярыгиным. Однако он повесил трубку, когда журналист издания поинтересовался об акции.

В администрации Волгоградской области заявили, что не имеют к съемкам отношения. В клипе использовали кадры, снятые в Волгоградском государственном техническом университете, на спорткомплексе «Зенит» и металлургическом заводе «Красный Октябрь». Во всех трех учреждениях заявили, что съемок не проводилось. Там пояснили, что создатели клипа взяли старые кадры. Но на заводе уточнили, что на акцию ходили четыре работника.

В мэрии Волгограда подтвердили, что департамент образования и комитет молодежной политики уведомляли сотрудников муниципальных учреждений об акции. Но съемки на мемориале не согласовывали. Мамаев курган является частью федерального музея-заповедника «Сталинградская битва», уточнили в администрации города. Эта территория не муниципиальная, поэтому все мероприятия нужно согласовывать с руководством комплекса. В музее-заповеднике заявили, что съемки 4 февраля никто не согласовывал.

Кроме Ярыгина в организации съемок участвовать могли два депутата гордумы Руслан Морозов и Андрей Гимбатов. Первый сообщил, что находится в пути и перезвонит, но на связь больше не вышел. А Гимбатов не взял трубку.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...