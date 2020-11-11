Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами

В Духовном управлении мусульман России сочли недопустимыми браки представителей этой религии с немусульманками, говорится в документе на сайте муфтията.

Совет улемов постановил, что межконфессиональные браки возможны лишь в определенных единичных случаях. Решение в каждом из них должен принимать местный муфтий, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства.

«Немаловажным фактором для установления такого запрета являются имеющие место в некоторых регионах националистические, антиисламские настроения и соответствующая пропаганда в средствах массовой информации, что влечет за собой стремление супруги немусульманки воспитывать детей в иной (неисламской) религиозной традиции», — говорится в объяснении.

Кроме того, если мужчины-мусульмане будут жениться на представительницах других религий, это снизит шанс мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено.

Богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ было принято еще в июле, однако опубликовано только на этой неделе.

Тема браков с иноверцами действительно один из серьезных вопросов для мусульман, поскольку многие из них в России вступали в брак с христианками, объяснил «Интерфаксу» исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев. В суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с немусульманками, а одна, самая распространенная в России — ханафитская, разрешала. Заключение Совета улемов может вступить в проторечие с действующими нормами. Тем более что, по его данным, многие из мусульманских деятелей в России состоят в браке с христианками.

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Polit.ru

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