Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
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В Духовном управлении мусульман России сочли недопустимыми браки представителей этой религии с немусульманками, говорится в документе на сайте муфтията.
Совет улемов постановил, что межконфессиональные браки возможны лишь в определенных единичных случаях. Решение в каждом из них должен принимать местный муфтий, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства.
«Немаловажным фактором для установления такого запрета являются имеющие место в некоторых регионах националистические, антиисламские настроения и соответствующая пропаганда в средствах массовой информации, что влечет за собой стремление супруги немусульманки воспитывать детей в иной (неисламской) религиозной традиции», — говорится в объяснении.
Кроме того, если мужчины-мусульмане будут жениться на представительницах других религий, это снизит шанс мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено.
Богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ было принято еще в июле, однако опубликовано только на этой неделе.
Тема браков с иноверцами действительно один из серьезных вопросов для мусульман, поскольку многие из них в России вступали в брак с христианками, объяснил «Интерфаксу» исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев. В суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с немусульманками, а одна, самая распространенная в России — ханафитская, разрешала. Заключение Совета улемов может вступить в проторечие с действующими нормами. Тем более что, по его данным, многие из мусульманских деятелей в России состоят в браке с христианками.
Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы на каждом частном предприятии Белоруссии. Они должны быть сформированы до конца текущего года. По словам Лукашенко, отказавшаяся от профсоюза организация будет закрыта.
В краткосрочной перспективе отношения России и США не улучшатся, считает научный сотрудник Центра исследований модернизации при Европейском университете в Санкт-Петербурге Дмитрий Ланко. В будущем, однако, взаимодействие двух стран все-таки может выйти на новый уровень.
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