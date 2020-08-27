Дорога вдоль моря: три дальневосточных региона соединят трассой

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Группа сенаторов готовит предложение о строительстве автодороги, которая пройдёт от Магаданской области вдоль Охотского моря, через Хабаровский край до Амурской области.
«Мы сейчас со специалистами этот вопрос изучаем и будем предлагать Минтрансу внести этот проект в национальную программу развития Дальнего Востока», — сказал парламентарий.
Отмечается, что в настоящее время из Магадана до этих регионов можно добраться дорогой, которая пролегает через Якутию. Из-за сурового климата в Республике Саха на поддержание трассы уходит много денег, а также нередко случаются ДТП.
Как подчеркнул Абрамов, дорога вдоль моря станет проще. Там много залежей полезных ископаемых, однако их не разрабатывают, поскольку инфраструктура отсутствует. Парламентарий сообщил, что над этим плотно работают, проект простимулирует развитие трёх регионов, заинтересованных в этом. На его реализацию планируется направить около 90 миллиардов рублей. Длина дороги составит 1,5 тысячи километров.
По словам сенатора от Магаданской области Анатолия Широкова, в ходе осенней сессии идею строительство дороги Магадан — Амурская область будут обсуждать с профильными ведомствами. Главной целью встречи станет расчёт окупаемости трассы.
В пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики заявили, что предложения обсуждали на заседании Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Проработкой обоснования проекта занимается профильный институт Российской академии наук. Пока официально материалы в министерство не поступали.
Ранее сообщалось, что регионы России получат свыше 6 миллиардов рублей на ускоренную модернизацию и реконструкцию дорожной сети. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Трансферты получат республики Бурятия, Дагестан и Мордовия, Тверская, Сахалинская и Томская области, а также Красноярский, Алтайский и Ставропольский края.
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