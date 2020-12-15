«Домашнее» фото Аллы Пугачёвой рассмешило пользователей интернета

Косметика бывает не только у людей, свои уходовые средства есть и у мебели. Ведь с годами так привлекательные одно время столы, стенки, комоды, шкафы и другие представители обстановки квартир (офисов, иных помещений) могут утратить прекрасный первоначальный внешний вид. Например, существует такое средство, как воск для мебели. Это средство может помочь избавить мебель от разных сколов, царапин и трещин, которые иногда появляются в процессе эксплуатации. Средство вполне доступное по деньгам, купить воск для мебели можно в торговых центрах, где есть отделы с такой специальной косметикой, также можно заказать через интернет-магазины.