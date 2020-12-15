|
«Домашнее» фото Аллы Пугачёвой рассмешило пользователей интернета
|По инф. rosbalt.ru
|15 Декабря 2020 г.
|
Этой осенью дети певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина пошли в первый класс элитной подмосковной гимназии. Близнецы с удовольствием посещают уроки и получают новые знания.
На этот раз Галкин выложил в Инстаграм фото, на котором крупным планом запечатлены Лиза и Гарри, а Алла Пугачёва выглядывает из-за угла на заднем плане. Она одета в домашний халат, не накрашена, а ее волосы слегка растрепаны.
«В школу!» — подписал фотографию Максим Галкин.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •