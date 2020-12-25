Должникам по кредитам дали отсрочку: до конца марта не выселят

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Центробанк продлил срок рекомендаций для кредиторов, в том числе банков, не выселять россиян из квартир за долги до 31 марта 2021 года.
До этого ЦБ рекомендовал не выселять должников до конца 2020 года.
«Кредиторам рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 31 марта 2021 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредита (займа)», — говорится в письме финансового регулятора о продлении отдельных мер по ограничению последствий пандемии коронавируса.
Новость о том, что Филипп Киркоров собрался жениться, активно обсуждают в шоу-бизнесе. Теледива Алена Кравец призналась: поп-король хочет пойти в ЗАГС с матерью своих детей. Мол, именно поэтому он заглянул в Дом Моды Аники Керимовой, которая регулярно шьет свадебные наряды знаменитостям.
Музыка живет в каждом из нас. Она горит в глазах, огнем небесного, неземного света, преображает лицо, делает движения плавными и естественными. В социальных сетях шутят: "Одеваешь наушники, и все ты - звезда!". В этих словах действительно есть доля истины. Повзрослев, мы с годами, теряем детскую непосредственность и восприимчивость, но музыка - это нить, поддерживающая нашу связь со Вселенной и прошлым. Кажется, проблемы и горе забирают душу, повседневный быт разрушает радостный настрой. Ты просто спишь и механически выполняешь необходимую работу.
Новый год уже топчется на пороге, так что весь культурный Интернет проникся атмосферой праздника и подготовил для нас немало рождественских трансляций. Сегодня вы узнаете о традициях и мифах всемирного праздника, а также получите порцию зимнего настроения от новогодней симфонической музыки.
Актер театра и кино, телеведущий Леонид Ярмольник порассуждал на тему о положении артистов. По его словам, людям его профессии часто приходится отбрасывать свои амбиции ради заработка, из-за чего их иногда называют проститутками.
Точки зрения на вооружение нашей армии существуют разные. Кто-то, например, поражается мощи и возможностям техники отечественного образца. А вот военный эксперт Павел Фельгенгауэр полагает, что технологический разрыв между российскими вооруженными силами и лучшими армиями мира пока только растет. И мы в этом не впереди. Неожиданно, правда?
Несмотря ни на что, большинство людей готовится к рождественским праздникам, и голливудский актёр Брэд Питт не является исключением. Артист наконец-то сможет провести праздник со своими детьми - 14-летней дочерью Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен.
В Иркутске бывший начальник уголовного розыска Александр Юринский получил четыре года лишения свободы и штраф в 2,2 млн рублей за взятку от организаторов бизнеса по оказанию интимных услуг Полицейский получил от них около 1 млн рублей.
Группа жителей Воронежа написала коллективное заявление в региональное управление ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении ведущего телеканала «Россия-1» Дмитрия Киселева за оправдывание терроризма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) сообщил, что в Москве из-за пандемии коронавируса количество прихожан, посещающих церкви по выходным и праздникам, снизилось на треть, а где-то даже вдвое. Другая проблема — церковный бюджет страдает из-за того, что люди покупают свечки на стороне.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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