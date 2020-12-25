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Должникам по кредитам дали отсрочку: до конца марта не выселят
По инф. Парламентской газеты   
25 Декабря 2020 г.
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Центробанк продлил срок рекомендаций для кредиторов, в том числе банков, не выселять россиян из квартир за долги до 31 марта 2021 года.

До этого ЦБ рекомендовал не выселять должников до конца 2020 года.

«Кредиторам рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 31 марта 2021 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредита (займа)», — говорится в письме финансового регулятора о продлении отдельных мер по ограничению последствий пандемии коронавируса.

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По инф. Парламентской газеты

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