Доктор Мясников назвал виновных в «разорении» российской медицины… и это вовсе не чиновники!

Известный телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников считает, что из-за беспокойных россиян государство зря тратит деньги на ряд медицинских обследований.

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Таким образом, по его мнению, россияне сами разоряют отечественную медицину. В своем новом видео в TikTok доктор Мясников укорил россиян, которые бегают по врачам в поисках болезней, которых у них на самом деле нет.

В итоге, как отмечает Мясников, государство оплачивает обследования и процедуры, которые людям по факту не нужны. Так, некоторые торопятся сделать компьютерную томографию при незначительных болях в голове или УЗИ при болях в боку.

— Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать, — заключил врач.

По инф. rosbalt.ru

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