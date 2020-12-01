Дочь Заворотнюк бегала за Ди Каприо по Нью-Йорку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США. Анна, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, вдруг заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

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Громко вскрикнув, Заворотнюк пустилась вдогонку за звездой, желая получить памятное фото. Однако Ди Каприо, заметив, что его преследуют, прибавил скорость и скрылся в подъезде дома, куда Анну не впустила консьержка.

Младшая Заворотнюк призналась, что до сих пор вспоминает этот случай с чувством легкого стыда, так как не ожидала от себя такой реакции на актера.

По инф. argumenti.ru

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