Дочь Заворотнюк бегала за Ди Каприо по Нью-Йорку

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США. Анна, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, вдруг заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Громко вскрикнув, Заворотнюк пустилась вдогонку за звездой, желая получить памятное фото. Однако Ди Каприо, заметив, что его преследуют, прибавил скорость и скрылся в подъезде дома, куда Анну не впустила консьержка.
Младшая Заворотнюк призналась, что до сих пор вспоминает этот случай с чувством легкого стыда, так как не ожидала от себя такой реакции на актера.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США. Анна, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, вдруг заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Одно из направлений деятельности Дома народов России – привлечение молодежи для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране. Эту задачу выполняет и проведенный учреждением 27 ноября научно-практический марафон. В него вошли несколько онлайн-мероприятий: мастер-класс для молодежи «Социальное проектирование в области национальной политики Российской Федерации»; семинар для студентов «Внешние и внутренние вызовы и угрозы национальной политике Российской Федерации»; семинар-совещание «Роль Федеральных национально-культурных автономий России в реализации государственной национальной политики» и научная конференция «Роль науки в реализации государственной национальной политики Российской Федерации».
Жительница Татарстана рассказала, что экипаж ГИБДД оставил ее и двух маленьких детей в автомобиле с открытым окном. (Абсолютно возмутительная история. Неправильно здесь поступили сотрудники ГИБДД - прим. МГ)
В регионах России прошли акции против развала медицины. Указывая на проблемы в отечественном здравоохранении во время пандемии коронавируса, участники также критиковали федеральную власть за другие «антинародные» инициативы.
В Иркутской области задержана бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева, недавно подавшая в отставку из-за скандала с контрафактными медицинскими масками. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.
Весной нынешнего года исполнилось 25 лет со дня убийства известного российского телеведущего и первого гендиректора телеканала «ОРТ» Влада Листьева. Между тем разговоры об обстоятельствах гибели одного из самых популярных и успешных медиаменеджеров страны того времени не утихают до сих пор.
Правительство Литвы в течение недели рассмотрит законопроект, по которому граждане Беларуси смогут рассчитывать на бесплатное предоставление визы в случае, если на Родине их ожидает политическое преследование.
В одном из детских домов Нижнего Новгорода решили «воспитать семейные ценности» у детей, которые по разным причинам остались без родителей, и провели там День матери. В итоге у одного из детей случился нервный срыв. (Конечно же не у всех детей есть родители, социальное сиротство - это, к сожалению, очень распространенное явление, и дети с их тонкой и уязвимой психикой здесь точно ни в чем не виноваты.- прим. МГ)
Международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2020», финал которого состоялся 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавирусной инфекции, выиграла певица из Франции Валентина с песней J'imagine («Я представляю себе»).
Выглядеть хорошо – это не только дань моде, но и проявление уважения к окружающим, а прежде всего к самому себе. Стремятся стать лучшей версией себя ожидаемо не только женщины, но и представители сильного пола. Люди в возрасте в этом плане тоже не исключение, тем более у многих на пенсии и времени можно побольше найти.
Что с нами и когда случиться наверняка не знает никто. И поэтому в некоторых случаях стоит подстраховаться. Как? Конечно, оформив страховку. Например, на имущество или от клеща. Страхование квартиры поможет защитить от повреждения или утраты имущества в результате непредвиденных ситуаций (пожар, взрыв газа, стихийное бедствие и т.д.) А если вдруг укусил энцефалитный клещ – лечение от этой напасти может обойтись человеку дороговато, а когда есть страховка – об этом думать уже будет не надо, выплаты возьмут на себя страховщики.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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