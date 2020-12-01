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Дочь Влада Листьева рассказала о «войне за наследство» и угрозах после смерти отца
Михаил Савельев, Sobesednik.ru   
01 Декабря 2020 г.
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Весной нынешнего года исполнилось 25 лет со дня убийства известного российского телеведущего и первого гендиректора телеканала «ОРТ» Влада Листьева. Между тем разговоры об обстоятельствах гибели одного из самых популярных и успешных медиаменеджеров страны того времени не утихают до сих пор.

Дочь Влада Листьева рассказала о «войне за наследство» и угрозах после смерти отца


К примеру, не так давно дочь Владислава Николаевича рассказала о странных и пугающих событиях, происходивших с родней убитого телеведущего после его смерти.

Как оказалось, после гибели Листьева развернулась настоящая война за оставленное им наследство. И это не удивительно, ведь при жизни гендиректор «ОРТ» сумел нажить весьма приличное состояние.

Особенно тяжело в этих условиях приходилось его дочери от первого брака – Валерии. Семье девушки даже пришлось судиться с последней избранницей родителя Альбиной Назимовой. Именно в тот период, по ее словам, они и начали получать странные звонки с угрозами от неизвестных ей людей.

В результате Валерия получила наименьшую долю от состояния покойного отца, однако не планировала сдаваться и заявляла о своем желании претендовать на большее.

– Нам пришлось буквально биться с Альбиной за наследство. Она просто отказывалась делиться, даже наняла дорогостоящих юристов. Судебные разбирательства по этому поводу продолжались почти 4 года. Мама в это лезть не хотела, считала, что все это совершенно бесполезно. Поэтому взять дело в свои руки взялась бабушка. В результате нам удалось получить деньги, которые были вложены в недвижимость – купили небольшую квартиру. Кроме того, мне от отца достались два автомобиля, которые потом были проданы, а полученные деньги потратились на репетиторов и образование. Мне также отошел дачный участок в Одинцове, и он тоже был продан, за счет чего мы впоследствии с бабушкой немало путешествовали, – рассказала Валерия Листьева.

Позднее родственники Валерии хотели отсудить еще часть оставшегося имущества, но начали неожиданно получать в своей адрес угрозы.

– Мы, честно говоря, сильно испугались. Бабушке поступил звонок, ей заявили, что если будет копать по поводу наследства, нас самих закопают. В результате мы решили ограничиться тем, что нам согласились в свое время отдать, – признается дочь телеведущего.

По инф. Sobesednik.ru

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