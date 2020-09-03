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Дочь Валентины Легкоступовой озвучила окончательную причину смерти певицы
По инф. rosbalt.ru   
03 Сентября 2020 г.
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Установлена причина смерти известной эстрадной певицы и исполнительницы хита «Ягода малина» Валентины Легкоступовой.

Дочь Валентины Легкоступовой озвучила окончательную причину смерти певицы


Дочь артистки Анетта Бриль в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала о результатах вскрытия тела матери. По ее словам, вскрытие показало, что причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

По мнению дочери Легкоступовой, муж ее матери Юрий Фирсов проявил халатность, не вызвав вовремя врачей.

Певица скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Прощание с артисткой прошло в похоронном доме Троекуровского кладбища в Москве.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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