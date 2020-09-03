|
Дочь Валентины Легкоступовой озвучила окончательную причину смерти певицы
|По инф. rosbalt.ru
|03 Сентября 2020 г.
|
Установлена причина смерти известной эстрадной певицы и исполнительницы хита «Ягода малина» Валентины Легкоступовой.
Дочь артистки Анетта Бриль в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала о результатах вскрытия тела матери. По ее словам, вскрытие показало, что причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.
По мнению дочери Легкоступовой, муж ее матери Юрий Фирсов проявил халатность, не вызвав вовремя врачей.
Певица скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Прощание с артисткой прошло в похоронном доме Троекуровского кладбища в Москве.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •