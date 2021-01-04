Дочь Агутина и Варум получила гражданство США

Дочь российских музыкантов Леонида Агутина и Анжелики Варум, 22-летняя Елизавета, получила американское гражданство.

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с американским флажком.

Надо отметить, что Елизавета живет в Штатах с детства. Таково было решение ее родителей, которые оставили ее в Майами жить с бабушкой.

По инф. rosbalt.ru

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