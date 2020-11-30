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Дмитрия Пескова не пустили на открытие катка в Москве – просто не узнали!
|По инф. rosbalt.ru
|30 Ноября 2020 г.
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Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось «с боем» пробиваться на открытие ГУМ-катка в Москве. Сотрудница катка его не узнала, в списках приглашенных Пескова также не было.
У входа на каток сотрудница спросила Пескова, есть ли он в списках. На это он ответил: «А я что, должен быть в списках? Я — Песков». На это девушка попросила его позвонить организаторам, что он и сделал, и только после звонка пресс-секретаря президента наконец пустили на каток.
Сам Песков так прокомментировал инцидент: «Пустили, как и всех. Обидно не было».
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