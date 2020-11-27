Девочка после укуса собаки заразилась бешенством — шансов выжить почти нет

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В Волгограде школьница заразилась бешенством. Родители показали ее врачам только через три месяца после укуса бешеной собаки, а прививки нужно ставить в первые дни после контакта с зараженным животным.
Как сообщает V1.ru, восьмилетнюю девочку три месяца назад укусила собака, но родители не обратились к медикам сразу, а привели девочку к врачам только в понедельник, когда рана на ноге загноилась.
На сегодня шансов у ребенка выжить практически нет. «Если девочке не вводилась антирабическая сыворотка в первые часы с момента ослюнения, шансов у нее немного», — пояснил изданию инфекционист Кирилл Каплунов. Он напомнил, что развившееся бешенство в 100% приводит к смерти.
В областном комитете здравоохранения рассказали, что Роспотребнадзор сегодня занимается установлением всех контактных лиц, чтобы вовремя поставить им прививки. Так, специалисты уже контролируют медиков, которые работали с девочкой.
В Волгограде школьница заразилась бешенством. Родители показали ее врачам только через три месяца после укуса бешеной собаки, а прививки нужно ставить в первые дни после контакта с зараженным животным.
Мог ли существовать «Клуб Веселых и Находчивых» без Александра Маслякова? Сейчас такое даже представить сложно, ведь он уже многие годы остаётся бессменным ведущим и главным символом юмористической передачи. А ведь всё началось с одного удачного случая…
Десятки тысяч калифорнийских заключенных придумали и осуществили крупнейшую в истории штата мошенническую схему. Они просто отправляли запрос на пособие по безработице и власти одобряли его без проверки.
В подмосковном Долгопрудном жители одного из дворов спального района обнаружили в мусорке несколько десятков картин в хорошем состоянии. (Печально, что со временем произведения искусства обесцениваются и отправляются на мусорку. А ведь когда-то люди вкладывали в них в свою душу, свое время...- прим. МГ.)
Сын легендарного Диего Марадоны попал в больницу. 34-летний итальянский футболист Диего Синагра переведен в реанимационное отделение из-за осложнений на фоне коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмьери.
23 ноября на «России 1» вышел исторический сериал «Грозный», снятый дорого-богато и явно не просто так. Актуальным его делает не то простое совпадение, что премьера сериала, в котором Грозный объявляет карантин на Руси из-за чумы, состоялась в разгар пандемии и всяческих ограничений в связи с коронавирусом. Его злободневность куда глубже и, может, страшнее.
В Севастополе до 15 января продлили действие режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19, а также ввели запреты на проведение новогодних елок и корпоративов. Решение принято на заседании регионального антикоронавирусного штаба.
Рост тарифов ЖКХ жители многоквартирных домов часто связывают с работой управляющих кампаний. Хотя, на самом деле, большая доля этого роста приходится на стоимость поставки ресурсов. Как будут расти тарифы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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