Девочка после укуса собаки заразилась бешенством — шансов выжить почти нет

В Волгограде школьница заразилась бешенством. Родители показали ее врачам только через три месяца после укуса бешеной собаки, а прививки нужно ставить в первые дни после контакта с зараженным животным.

Как сообщает V1.ru, восьмилетнюю девочку три месяца назад укусила собака, но родители не обратились к медикам сразу, а привели девочку к врачам только в понедельник, когда рана на ноге загноилась.

На сегодня шансов у ребенка выжить практически нет. «Если девочке не вводилась антирабическая сыворотка в первые часы с момента ослюнения, шансов у нее немного», — пояснил изданию инфекционист Кирилл Каплунов. Он напомнил, что развившееся бешенство в 100% приводит к смерти.

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В областном комитете здравоохранения рассказали, что Роспотребнадзор сегодня занимается установлением всех контактных лиц, чтобы вовремя поставить им прививки. Так, специалисты уже контролируют медиков, которые работали с девочкой.

По инф. rosbalt.ru

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