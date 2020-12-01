«День матери» в нижегородском детдоме довел сироту до истерики

В одном из детских домов Нижнего Новгорода решили «воспитать семейные ценности» у детей, которые по разным причинам остались без родителей, и провели там День матери. В итоге у одного из детей случился нервный срыв. (Конечно же не у всех детей есть родители, социальное сиротство - это, к сожалению, очень распространенное явление, и дети с их тонкой и уязвимой психикой здесь точно ни в чем не виноваты.- прим. МГ)



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Глава благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова рассказала, что детей в детдоме заставили детей разучить и спеть песни о матерях и участвовать в тематических сценках. По словам Ефимовой, отказаться социальные сироты не могли. В итоге, по ее словам, у одного из детей случилась истерика и ему потребовалась помощь психиатров.

Ефимова говорит, что, даже несмотря на это, концерт не отменили — детей на репетиции засняли на камеру и показали этот концерт детям отдельно по группам. В руководстве, по ее словам, утверждают, что праздник матери входит в план воспитательной работы в учреждении для формирования семейных ценностей.

«У детей, находящихся в травме привязанности, нет ресурса, позволяющего им присваивать эти ценности. Их семейная система надломлена, эмоциональные связи не сформированы, близость к семье и родителям ассоциируется с болью, а не со счастьем и благоденствием. Именно боль, разочарование и презрение будут чувствовать дети, говоря правильные лозунги со сцены», — уверена благотворительница.

В Минобразования региона пообещали провести проверку.

«Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома», — заявили чиновники. В комиссию, кроме представителей обладминистрации, войдут прокуроры и представители аппарата уполномоченного по правам ребенка Нижегородской области.

По инф. rosbalt.ru

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