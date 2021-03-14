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Дефицит строителей в России оценили более чем в миллион человек!
По инф. rosbalt.ru   
14 Марта 2021 г.
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Глава Минстроя подсчитал, что в России на данный момент не хватает по меньшей мере 1,2 миллиона строителей! Цифра впечатляющая, согласитесь, и задумайтесь — сколько мигрантов трудилось на этом поприще до пандемии.

Дефицит строителей в России оценили более чем в миллион человек!

«Кадровая проблема есть. Большое число строителей, которые приехали из ближнего зарубежья, в связи с коронавирусом вынуждены были выехать», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, «еще как минимум 1,2 млн нужно возместить на стройках». Ирек Файзуллин посетовал, что не во всех регионах удалось возместить дефицит рабочих российскими гражданами.

При этом Файзуллин сообщил, что министерство дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита.

«Мы завозим строителей в ручном управлении, но массово механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз», — подчеркнул глава Минстроя, чьи слова приводит «Интерфакс».

Файзуллин добавил, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Напомним, в начале февраля газета «Известия» констатировала, что дефицит рабочей силы на строительных площадках России из-за пандемии коронавирусной инфекции достиг 40-50%, и в связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров.

В связи с этим объединения строительных компаний направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину письмо с просьбой дать право строителям из стран СНГ приезжать в Россию.

Как отмечало издание, пока эта возможность ограничена распоряжением правительства. Оставшиеся работать мигранты пользуются моментом и завышают стоимость своих услуг.

Из-за этого растут цены на жилье, а девелоперы сдают новые дома с задержками, указывали участники отрасли.

Впрочем, в Минстрое заверяли, что уже разработали регламент организованного завоза мигрантов для работы в стране.

Между тем еще в январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки.

  • О дефиците рабочей силы стало известно еще в июле 2020 года. Об этом предупреждал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. По его данным, регионы России испытывают дополнительную потребность в 100 тыс. рабочих на стройплощадках. И это неудивительно: за время «коронакризиса» приток иностранных граждан в Россию сократился на 70 процентов.
  • Российская власть тем временем решила продлить программу льготной ипотеки под 6,5% — до 1 июля 2021 года. Марат Хуснуллин прогнозирует, что программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки принесет около 100 млрд рублей дополнительных налогов в бюджет страны.

По инф. rosbalt.ru

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