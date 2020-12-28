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Дед Мороз выбрал «Буханку» для своей мобильной усадьбы
По инф. Российской газеты   
28 Декабря 2020 г.
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«Буханка» в очередной раз подтвердила тезис о том, что является самым универсальным автомобилем Ульяновского автозавода. В конце декабря и начале января эту машину будет использовать Дед Мороз для передвижений по Омску.

Дед Мороз выбрал «Буханку» для своей мобильной усадьбы

— Мы рады, что именно наш автомобиль станет для сибиряков символом праздника! — прокомментировал появление такого транспортного средства официальный аккаунт УАЗа в соцсети «ВКонтакте».

Там добавили, что считают «Буханку» не столько самым универсальным, сколько самым харизматичным автомобилем в модельном ряду бренда. Надо лишь добавить «оригинальную расцветку и яркий декор, поздравительные надписи и новогоднее оформление салона» — и получится «мобильная усадьба Деда Мороза».

Как пояснили в департаменте культуры мэрии Омска, празднично украшенный микроавтобус будет курсировать по центральным улицам с 26 декабря по 10 января. Его цель — «создавать праздничную атмосферу и поднимать настроение омичам и гостям города» в условиях пандемии.

Сами Дед Мороз и Снегурочка в этом году по понятным причинам поздравлять жителей во дворах и на остановках не будут. Но необычная «Буханка» сможет создать новогоднюю атмосферу — из ее динамиков на крыше будут звучать новогодние мелодии.

«Внешний вид и внутренний интерьер транспортного средства разработаны дизайнером специально к Новому году и не имеют аналогов в других городах», — пояснили в мэрии.

Судя по фото, размещенных на странице УАЗа, внутри микроавтобуса, отделанного под русскую избу, разместятся украшенная елка, сундук и коробки с подарками.

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